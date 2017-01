HTC Vive legt 10-Mio.-Fond für VR-Forschung auf

HTC Vive stellt zehn Millionen Dollar für die Grundlagenforschung bei Virtual Reality bereit. Der Fond namens "VR for Impact" wurde auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vorgestellt. Ziel der Initiative ist es, VR-Inhalte und Technologien zu entwickeln, die einen positiven Beitrag dazu leisten sollen, um die von den Vereinten Nationen definierten Ziele der nachhaltigen Entwicklung bis 2030 zu unterstützen. VR for Impact stellt zehn Millionen Dollar an Partner in der Industrie und Entwickler bereit, um Themen wie Armutsbekämpfung, Umweltschutz oder bessere medizinische Versorgung mittels VR besser zu erforschen. Unter vr4impact.com können sich Projekte um die Förderung bewerben."Das Potenzial von Virtual Reality ist grenzenlos und hilft uns, zu lernen, zu verstehen und die Welt zu verändern", sagt Cher Wang, Vorsitzende und CEO von HTC. "VR for Impact ist eine Herausforderung an die VR-Community und die Entwickler auf der ganzen Welt, um Bewusstsein zu schaffen und die größten Herausforderungen der Menschheit zu lösen. HTC Vive wird die besten Ideen, die Virtual Reality einsetzen und wirklich Aufmerksamkeit und positive Änderungen in der Welt hervorrufen, unterstützen. Wir rufen alle Benutzer des VR-Ökosystems dazu auf teilzuhaben, da man nur gemeinsam wirklichen Einfluss haben kann.""HTC ist ein Vorreiter darin, die Arbeit, die die UN in den Bereichen des gesellschaftlichen Wandels durch virtuelle Realität schon geleistet hat, anzuerkennen", so Gabo Arora, Gründer der VR-Initiative der UN und Creative Advisor des Welternährungsprogramms. "Die Room-Scale-VR-Möglichkeit der Vive ist ein kraftvolles Werkzeug für immersives Geschichtenerzählen, Ausbildung und Training. Ihre Unterstützung wird mehr Menschen ermächtigen, globale Änderungen zu erwirken, den am stärksten Gefährdeten eine Stimme zu verleihen und Randgruppen Zugang zu neuen Möglichkeiten zu geben."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen