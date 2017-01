HTC startet Aboservice für VR-Apps

Großansicht Will ein VR-App-Abo einführen: Rikard Steiber, Präsident von Viveport Will ein VR-App-Abo einführen: Rikard Steiber, Präsident von Viveport

HTC hat auf der CES in Las Vegas Pläne für ein VR-Abonnement offengelegt. Noch in diesem Frühjahr will der Hersteller in seinem Appstore Viveport einen Abo-Service für VR-Apps einführen. "Wir haben jetzt mehr als 300 erstklassige VR-Titel auf unserer Spieleplattform", so so Rikard Steiber, Präsident von Viveport.Wie viele dieser Apps im Abo-Service enthalten sein werden steht allerdings noch nicht fest. Das gleiche gilt für die monatlichen Gebühren. Für Entwickler dürfte daher schwer kalkulierbar sein, wie lukrativ eine Teilnahme ist. Denn laut HTC steht es den Entwicklern frei, ob sie ihre App als Stand-alone-Produkt im Viveport vermarkten oder als Teil des neuen VR-Abos.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen