HTC schnürt "Fallout 4 VR"-Bundle

Zum aktuellen Release der Virtual-Reality-Version von Bethesdas " Fallout 4 " kündigt HTC ein Hardware-Bundle an. Dieses ist auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei ausgewählten Handelspartnern verfügbar. Demnach erhalten Käufer einer HTC Vive bei den Händlern Media Markt, Saturn, Alternat, Conrat, Euronics und Caseking eine Vollversion von "Fallout 4 VR" dazu. Das Spiel liegt dem Bundle als Gutscheincode bei, der im Online-Shop der Vive eingelöst werden kann. In Österreich und der Schweiz ist das Angebot bei den MSH-Filialen sowie bei Techbold (Österreich) und bei Digitec (Schweiz) verfügbar."Fallout 4 VR ist der mit größter Spannung erwartete VR-Titel in der Weihnachtszeit. Das Spiele-Entwicklerteam von Bethesda Game Studios wird dieser Erwartungshaltung gerecht und bringt die Vollversion des AAA-Spiels auf den Markt, mit der die unglaublichen Möglichkeiten der Room-Scale-Immersion der HTC Vive ausgereizt werden können, um ein atemberaubendes Erlebnis im Wasteland liefern zu können", erklärt Joel Breton, General Manager der Vive Studios.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen