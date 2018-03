HTC launcht Vive Pro im April

Auf der CES hat HTC ein neues Highend-Modell seiner VR-Brille HTC Vive angekündigt . Zur GDC in San Francisco hat das Unternehmen Preis und Verfügbarkeit enthüllt. Die Auslieferung der HTC Vive Pro HMD beginnt am 5. April. Das Gerät selbst kostet 879 Euro. Geräte, die bis zum 3. Juni ausgeliefert werden, haben eine sechsmonatige Testversion des Vive-Abonnement inkludiert, in dem bis zu fünf von 400 Spielen pro Monat enthalten sind. Parallel zum Start der Pro-Version wird das Vive Full Kit um 100 Euro gesenkt."Die Vive Pro bietet das beste Premium VR-Erlebnis, das derzeit auf dem Markt verfügbar ist, und bietet VR-Enthusiasten und Unternehmenskunden eine verbesserte Auflösung und optimierte Audio- und Komfortelemente. Wir geben den Entwicklern die Möglichkeit, in noch größeren Dimensionen zu denken, als es bisher möglich war. Durch die Preissenkung der aktuellen Vive machen wir nun den Zugang zu VR noch einfacher. Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt für VR-Fans, ihrer Phantasie mit der umfassendsten VR-Plattform am Markt freien Lauf zu lassen", so Paul Brown, General Manager von HTC Vive Europe.

Quelle: GamesMarkt.de

