HTC holt Haynes zum Vive-X-Programm nach London

Elektronik-Hersteller HTC baut sein weltweit agierendes VR/AR-Accelerator-Programm Vive X weiter aus und ernennt Dave Haynes zum neuen Director der Vive-X-Niederlassung in London. Haynes war unter anderem an der Gründung desBerliner Musik-Service SoundCloud beteiligt und verwaltete für Seedcamp Investitionen von Unternehmen wie SplashVR und TheWaveVR. Neben Haynes ist das Londoner Büro von Vive X auch weiterhin auf der Suche nach neuen Mitarbeitern aus ganz Europa. In Städten wie London, Paris, Berlin, Amsterdam und Helsinki will HTC deshalb in Zukunft für die Londoner Niederlassung informieren und Mitarbeiter anwerben.Die neue Vive-X-Niederlassung in London ist die mittlerweile sechste weltweit. Weitere Büros befinden sich in Taipeh, Peking, Shenzhen, San Francisco und Tel Aviv und unterstützt dort VR-Start-Ups in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Medizin und Unterhaltung, die sich besonders auf die Entwicklung von B2B-Anwendungen und Enterprise Use Cases in Europa konzentrieren."Ich freue mich, Teil des HTC Vive-Teams zu sein. Vive X ist der aktivste Investor für VR-Start-ups und der Aufbau eines Standortes in Europa ist ein wichtiger Schritt", sagt Haynes. "Die Unternehmen hier wenden bereits immersive Technologien an, um wichtige Probleme in Bereichen wie Gesundheit, Bildung und Design zu lösen und wir freuen uns, die Talente zu unterstützen, die Europa zu bieten hat".

Quelle: GamesMarkt.de

