HTC erweitert Vive-Produktfamilie

Großansicht Erweitern das VR-Ökosystem von HTC: Vive Tracker und Vive Deluxe Audio Strap Erweitern das VR-Ökosystem von HTC: Vive Tracker und Vive Deluxe Audio Strap

HTC hat den Vive Tracker und das Vive Deluxe Audio Strap angekündigt. Beide Produkte erweitern das Ökosystem der HTC Vive-Lösung in den kommenden Wochen und Monaten. Beide Produkte kosten jeweils rund 120 Euro, haben jedoch unterschiedliche Releasetermine. Entwickler können den Vive Tracker, mit dem Gegenstände einfach aus der realen in die virtuelle Welt übertragen werden, ab dem 27. März kaufen. Der Marktstart für Konsumenten ist zu einem späteren Zeitpunkt 2017 vorgesehen. So soll sichergestellt sein, dass es ausreichend Inhalte dafür gibt. Das Vive Deluxe Audio Strap startet ab 1. Juni in den Verkauf, kann aber bereits rund einen Monat vorher vorbestellt werden. Die für Entwickler gedachte "Vive Business Edition" bekommt ein Upgrade und hat ab dann ein Deluxe Audio Strap inklusive."Der Vive Tracker ist das Herzstück unserer Strategie. Gepaart mit der Vive-Technologie und Programmen wie Viveport und Vive X wird uns und unseren Partnern die einzigartige Möglichkeit gegeben, mit dem Vive-Ökosystem zur Gesamtentwicklung von Virtual Reality beizutragen", so Daniel O'Brien, General Manager VR bei HTC Vive. Laut HTC liegen bereits 2.300 Bestellungen für die ersten 1.000 Vive Tracker vor. 60 Prozent aller Bewerbungen kommen von Entwicklern, die an Nicht-Gaming-Inhalten arbeiten.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen