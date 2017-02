HTC benennt Sales Manager DACH für Vive

Großansicht Oliver Wöhler ist neuer Sales Manager HTC Vive DACH Oliver Wöhler ist neuer Sales Manager HTC Vive DACH

HTC will sein VR-Produkt HTC Vive weiter pushen. Dazu verstärkt das Unternehmen gezielt sein Sales-Team und zwar auch in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz. Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, zeichnet Oliver Wöhler seit Jahresanfang als Sales Manager HTC Vive für die DACH-Region verantwortlich. Er berichtet direkt an Europa-VP Peter Frolund.Wöhler war zuletzt Lead Key Account Manager bei Gibson Innovations und Key Account Manager bei Panasonic. Vor seinem Wechsel in die Industrie arbeitet Wöhler unter anderem im Zentraleinkauf bei Expert Bening und als Filialgeschäftsführer bei MediMax.

Quelle: GamesMarkt.de

