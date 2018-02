HSV komplettiert eSport-Kader

Nach und nach präsentieren die Fußball-Bundesligisten ihre Spitzenspieler, die die Vereine in den Playoffs der virtuellen Bundesliga 2018 vertreten sollen. Anfang der Woche präsentiert bereits der FSV Mainz seine ersten eSport-Spieler, jetzt findet auch der der Hamburger SV seinen letzten verbleibenden eSportler. Nachdem der HSV bereits den erfahrenen PS4-Spieler Daniel 'Random' Tissarek für sich gewinnen konnte, stößt Marvin 'KarpfenLive' Schmidt-Tychsen zum Team und vertritt den Verein an der Xbox One. Schmidt-Tychsen qualifizierte sich für den Spieler-Posten, indem er am Dienstag die MoinVBL-Challenge im Volksparkstadion gewann.Trotz der positiven Nachrichten bleibt der HSV dem Thema eSport gegenüber aber weiter skeptisch. Wie der Bundesligist dem kicker gegenüber berichtet haben soll, ist das VBL-Engagement zunächst eine einmalige Aktion und man wolle erst das Feedback der Community abwarten. Ein klares Ja zum eSport sei die Verpflichtung der beiden Spieler noch nicht.

