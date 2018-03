"Horizon Zero Dawn" stellt New-IP-Rekord für Sony auf

Großansicht Verkaufte sich seit Launch 7,6 Millionen Mal: "Horizon Zero Dawn" Verkaufte sich seit Launch 7,6 Millionen Mal: "Horizon Zero Dawn"

"Wir haben uns mit 'Horizon Zero Dawn' zwar große Ziele gesteckt und gewusst, dass Gamer neugierig waren - aber von derartigen Verkaufszahlen haben wir nicht zu träumen gewagt", so Hermen Hulst, Managing Director und Mitbegründer von Guerrilla. Anlass für sein Statement ist der erste Geburtstag von "Horizon Zero Dawn". Den begeht der Entwickler gemeinsam mit Sony Interactive Entertainment (SIE) mit einer Reihe von Aktionen. So gibt es kostenlose Avatare oder reduzierte Fanartikel.Zeitgleich gab SIE auch ein Update zum Absatz: Der liegt nach aktuellen Daten bei 7,6 Mio. Units weltweit. "Horizon Zero Dawn" ist damit laut SIE die bestverkaufte neue First-Party-IP auf der PS4.

Quelle: GamesMarkt.de

