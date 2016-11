Holt Euronics das ESL-Triple?

Schon auf der gamescom gewann das "League of Legends"-Team von Euronics die ESL Meisterschaft (Bild: Stephanie Liske/Euronics)

Am Wochenende findet in Duisburg das Finale der Wintersaison der ESL Meisterschaft statt. Und die Einkaufskooperation Euronics könnte als großer Gewinner aus der Veranstaltungshalle im Landschaftspark Nord in Duisburg hervorgehen. Das von Euronics gesponserte eSport Team ist als einziges Teas in allen drei Disziplinen im Finale vertreten. In "League of Legends" muss das Team Euronics gegen Iguana eSports antreten. Das zweite Halbfinale wird von Mysterious Monkeys und Eyes On U ausgetragen. In "Counter Strike: Go" treten Penta Sports gegen Alternate aTTaX und Euronic gegen Divizon an. Last not least spielen in "FIFA 17" Mo gegen Idealz das erste Halbfinale, sowie TimoX und der zum Euronics-Team gehörenden M4RV das zweite Halbfinale aus.Doch selbst wenn es mit dem Gewinn aller drei Disziplinen nicht klappt hätte das Euronics-Team dennoch Chancen auf ein Triple. Schließlich geht man auch deshalb als Favorit in das "League of Legends"-Finale, weil das Euronics-Team bereits die Frühjahr- und die Sommersainson gewannen. Christian "Phones" Sieg, Dennis "Obvious" Sørensen, Felix "MagiFelix" Boström, Tarik "Sedrion" Holz und Jakub "k0koo" Va?kát könnten also die dritte ESL eisterschaft in "LoL" in Folge klar machen.

Quelle: GamesMarkt.de

