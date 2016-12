Hollywood-Produktionshaus gründet Gamestochter

Das Hollywood-Produktionshaus Annapurna Pictures hat mit Annapurna Interactive eine eigene Games-Division gegründet. Bereits im Frühjahr 2017 sollen mit "Gorogoa" für iOS und Android und "What Remains of Edith Finch" für PC (Steam) und PS4 zwei erste Spiele erscheinen. Bei beiden Produktionen handelt es sich um storybasierte Spielkonzepte mit eher untypischen Spielmechaniken. "Gorogoa" nutzt Puzzleelemente während "What Remains of Edith Finch" laut Unternehmensangaben ein "spielbare Sammlung von Kurzgeschichten" ist.Dass die Pläne von Annapurna Pictures durchaus ambitioniert sind zeigt sich unter anderem an den involvierten Personen und Partnern. "What Remains of Edith Finch" wird entwickelt von den "The Unfinished Swan"-Machern Giant Sparrow. Andere Projekte sind in Arbeit bspw. mit dem "Monument Valley"-Designer Ken Wong oder mit dem Entwickler Funomena, bei dem der Katamari-Schöpfer Keita Takahashi Creative Director ist. Das Interactive-Team selbst soll aus erfahrenen Branchenprofis bestehen, die unter anderem an "Journey", "God of War", "Mortal Kombat", "Everybody's Gone to the Rapture", "Flower" und "Fat Princess" mitwirkten. Namen nannte Annapurna Pictures aber nicht."Die Artistik und Vielfalt interaktiver Erzählkunst ist spannend und wir freuen uns schon darauf, die grenzenlos spielerischen Möglichkeiten zu erforschen. Wir möchten Künstler dieser Branche ermöglichen, bei Annapurna Interactive sesshaft zu werden, und ich glaube dafür das perfekte Team zusammengestellt zu haben", sagt Annapurna-Gründerin und -Chefin Megan Ellison . Ellison ist Tochter von Oracle-Gründer Larry Ellison und hat als Produzentin unter anderem mit den Coen-Brüdern an " True Grit " mitgewirkt ehe sie Annapurna Pictures gründete, die unter anderem " Zero Dark Thirty ", " Her ", " American Hustle " und " Sausage Party " produzierte.

