Hohe Ambitionen für Nintendo Switch

Nach der Ankündigung seiner neuen Konsole plant Nintendo einen ambitionierten Verkaufsstart. Für Switch, das im März 2017 in den Handel kommen soll, prognostiziert der japanische Hersteller noch in diesem Geschäftsjahr eine Auslieferung von zwei Millionen Geräten. Das sagte CEO Tatsumi Kimishima im Rahmen der Vorstellung der Quartalszahlen. Das Fiskaljahr wird bei Nintendo wohlgemerkt Ende März abgerechnet. Es scheint sich bei den zwei Millionen demnach um Auslieferungsmenge zum Marktstart zu handeln, der bisher noch nicht auf einen genauen Tag datiert wurde.Zum Vergleich: Sony, die mit der PlayStation 4 aktueller Marktführer beim Absatz von Konsolenhardware sind, konnten in den ersten eineinhalb Monaten rund 4,2 Millionen Geräte absetzen . Wie die zwei Millionen Switch sich zum Verkaufsstart bewähren, wird von der Nachfrage auf Konsumentenseite abhängen und gegebenenfalls auch davon, wie schnell die Japaner die Herstellungsmenge nach oben fahren können, um etwaige Lieferengpasse zu umschiffen.Einen Preis, ein exaktes Datum und weiter Informationen zum Software-Lineup der Switch wird es Mitte Januar geben, so Nintendo. Am 13. Januar soll eine Präsentation 2017 stattfinden, bei der das Unternehmen weitere Details nennt. Nintendo überträgt das Event, zu dem Journalisten, Analysten und Handelspartner geladen sind, von Tokio aus per Livestream.

