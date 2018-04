Höherer Etat für MDM

Großansicht MDM-Geschäftsführer Claas Danielsen MDM-Geschäftsführer Claas Danielsen

Sachsen-Anhalt und Thüringen haben ihren Anteil am Förderetat der Mitteldeutschen Medienförderung für 2018 um jeweils 310.000 Euro erhöht. Damit steuern beide Länder, die neben Sachsen, dem MDR und dem ZDF Gesellschafter der MDM sind, in diesem Jahr erstmals jeweils 3.116.500 Euro zu deren Förderetat bei. Dieser beträgt 2018 insgesamt 15,47 Mio. Euro."Mit einzigartigen Locations, erstklassigen Drehbedingungen für deutsche und internationale Filmproduktionen, international hoch geschätzten Produktionsfirmen, hervorragenden Dienstleistern vom Geräteverleih bis zum Postproduktionshaus und sehr guten Hochschulen zählen Sachsen-Anhalt und Thüringen zu den sehr attraktiven Medienregionen in Deutschland und Europa. Die Mittelerhöhung ist ein wichtiger Schritt, um die Förderung von in der Region realisierten Projekten in Zahl und Qualität auch künftig fortsetzen zu können", erklärt MDM-Geschäftsführer Claas Danielsen

Quelle: Blickpunkt:Film

