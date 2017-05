Hochschule Harz organisiert Games-Konferenz

Großansicht Prof. Dominik Wilhelm (links) und das Orga-Team der ADD ON-Konferenz rund um Mareike Janßen (5.v.l.) sowie Johanna Daher (r.), die für Sponsoring und Marketing zuständig ist (Bild: Hochschule Harz) Prof. Dominik Wilhelm (links) und das Orga-Team der ADD ON-Konferenz rund um Mareike Janßen (5.v.l.) sowie Johanna Daher (r.), die für Sponsoring und Marketing zuständig ist (Bild: Hochschule Harz)

Die Hochschule Harz hat für den 24. Juni eine eigene Spielekonferenz angekündigt. Ziel ist es erfahrene wie angehende Spieleentwickler zusammenzubringen. Die Veranstaltung mit dem Namen ADD ON findet in den Räumlichkeiten in der "Papierfabrik" auf dem Wernigeröder Campus statt. Tickets gibt es für 39 Euro, Studierene erhalten zehn Euro Rabatt.Organisiert wird das Projekt von Master-Studentin Mareike Janßen gemeinsam mit einem achtköpfigen Team im Rahmen eines Jahresprojekts. Unterstützt werden sie vom Konferenz-Initiator Dominik Wilhelm. Er ist seit 2015 als Professor für Medieninformatik und Angewandte Spielkonzepte an der Hochschule Harz. Davor arbeitete er mehrere Jahre in Tokio bei Grasshopper Manufacture und war unter anderem an der Entwicklung von "Shadows of the Damned" beteiligt. "Deutschland ist der größte Markt für Videospiele in Europa und auch bezüglich der Ausbildung hat sich hier einiges getan. Bisher hatten die USA und Asien die Nase vorn, aber das wollen wir ändern", so Wilhelm.Dass das Projekt bereits auf einem guten Weg ist, zeigen auch schon die ersten bestätigten Referenten. Unter anderem haben Lutz Anderie, Dom Giannone, Jana Reinhardt und Friedrich Hanisch zugesagt. Neben externen Referenten sollen aber auch die Studierenden in kurzen Vorträgen Projekte vorstellen. Insgesamt rechnen die Organisatoren mit rund 200 Teilnehmern. Rund ein Viertel der Tickets seien bereits verkauft worden.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Campus GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen