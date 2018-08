Hochschule Harz kündigt dritte ADD-ON-Konferenz an

Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Die Hochschule Harz hat für 2019 eine dritte Ausgabe der ADD ON angekündigt. Konkret wurde per Social-Media ein Safe the Date für den 1. und 2. Juni 2019 kommuniziert. Mit anderen Worten: Die Macher scheinen auch mit der zweiten Ausgabe zufrieden gewesen zu sein.Die ADD-ON-Konferenz wurde 2017 als Jahresprojekt der Studierenden an der Hochschule Harz ins Leben gerufen. Der Erfolg veranlasste einen Teil der Studierenden die Konferenz auch 2018 zu organisieren. Auch wenn die ADD ON dann bereits kein benotetes Jahresprojekt war unterstütze die Hochschule die Studierenden nach Kräften. Dabei wurde die Konferenz sogar auf zwei Tage ausgebaut. Eine Änderung, die die Organisatoren auch für 2019 beibehalten wollen.

Quelle: GamesMarkt.de

