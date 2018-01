Hochschule Harz konkretisiert zweite Gameskonferenz ADD ON

Nach dem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr plant die Hochschule Harz auch in diesem Jahr die Games-Fachkonferenz ADD ON . Sie wird realisiert von den Studiengängen Medieninformatik und Medien- und Spielekonzeption, die wiederum von Professor Dominik Wilhelm unterstützt werden. Erste Speaker, Dr. Mata Haggis von der NHTV aus Breda und David Wessman von Impeller Studos, stehen bereits fest. Anders als im Vorjahr ist 2018 eine zweitägige Veranstaltung geplant.Terminiert ist die zweite ADD ON auf den 16. und 17. Juni. Als Location steht Haus 9, Alte Papierfabrik, in Wernigerode fest. Mehr Informationen zum Programm sollen laufend auf der Website der Konferenz bekannt gegeben werden. Dort sind bis zum 1. März auch Tickets zum Frühbuchertarif erhältlich.

Quelle: GamesMarkt.de

