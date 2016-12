"Hitman" sammelt für Krebsforschung

Am 13. Dezember erscheint eine kostenlose Mini-Mission für " Hitman ". Mit den Gratis-Inhalten möchte Entwickler IO Interactive die Spieler dazu aufrufen, den World Cancer Research Fund mit Spenden bei seinem Kampf gegen den Krebs zu unterstützen. Die neue Mission "Geschenkdiebe" erscheint als kostenloses Update für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC."Krebs ist eine Krankheit, die jeden auf die eine oder andere Weise betrifft, und wir wollen dabei helfen, dass die Forschung mehr Spendengelder einsammeln kann", sagt Hannes Seifert, Studio-Chef von IO Interactive. "Wir unterstützen den World Cancer Research Fund, indem wir unterhaltsame, kostenlose Weihnachtsinhalte an die 'Hitman'-Spieler verteilen und sie darum bitten, für die gute Sache zu spenden. Was man wiederum auf der Webseite www.wcrf-uk.org/hitman tun kann".Am 31. Dezember erscheint eine Disc-Version des bisher nur in Download-Episoden veröffentlichten Spiels.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen