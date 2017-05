Hitbox wird zu Smashcast

Die beiden Livestreaming-Plattformen Hitbox und Abuzu fusionieren zu Smashcast. Der österreichische Anbieter Hitbox wurde 2014 von Azubu übernommen, einer Londoner Firma des deutschen Investoren Lars Windhorst. Bereits damals kündigten die Unternehmen an, in Zukunft auf eine gemeinsame Streaming-Plattform zu setzen, die dem Platzhirsch in diesem Markt, der Amazon-Tochter Twitch, Konkurrenz machen soll. Diese neue Seite ist nun unter Smashcast.tv und über iOS- und Android-Apps zu erreichen."Wir freuen uns sehr, die Fusion der beiden Marken Hitbox und Azubu bekannt zu geben, sowie die Einführung der neuen Marke Smashcast", sagt der neue Smashcast-CEO Mike McGarvey. "Die neue Hype-o-Meter-Funktion für verbessertes Zuschauer-Engagement ist nur der erste Schritt in unserer langjährigen Vision, die beste Streamer-Zuschauer-Erfahrung in der Welt des eSports und Gaming zu erschaffen."Ein Augenmerk der neuen Plattform ist auch auf eSport-Übertragungen gerichtet. In Wien wurde dafür eigens ein neues Video-Produktionsstudio aufgebaut, in dem künftig aufwändig produzierte eSports-Sendungen entstehen sollen."Die neue Produktionsstätte in Wien ist ein wichtiger Schritt für uns, um die Qualität der Unterstützung zu sichern, die wir unseren Broadcasting- und Publishing Partnern zur Verfügung stellen", sagt Martin Klimscha, der ehemalige Hitbox-Chef, der fortan European Managing Director of Smashcast ist. "Wir wollen speziell dafür sorgen, dass wir uns von unseren Mitbewerbern nicht nur durch unsere Plattform und exzellente Technologie, welche 4K- und 360-VR-Unterstützung umfasst, unterscheiden. Mit dem Smashcast-Studio können wir nun auch Esport-Content in höchstmöglicher Qualität live in Wien produzieren."

