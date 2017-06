High-Tech-Gründerfonds III startet nach erster Kapitalakquise durch

Großansicht Starke Partner aus Industrie und Wirtschaft geben den Startschuss für den High-Tech Gründerfonds III: Dr. Johannes Velling, Referatsleiter BMWi, Markus Solibieda, Managing Director, BASF Venture Capital, Dr. Ulrich Schriek, Senior Advisor QIAGEN, Dr. Helmut Schelling, Gründer Vector Informatik, Thomas Doppelberger, Leiter Fraunhofer Venture, Dr. Katrin Leonhardt, Direktorin der KfW und Leiterin des Geschäftsbereichs Mittelstandsbank in der KfW, Dr. Michael Brandkamp, Geschäftsführer High-Tech Gründerfonds sowie Dr. Alex v. Frankenberg, Geschäftsführer High-Tech Gründerfonds. (Bild: obs/High-Tech Gründerfonds (HTGF)) Starke Partner aus Industrie und Wirtschaft geben den Startschuss für den High-Tech Gründerfonds III: Dr. Johannes Velling, Referatsleiter BMWi, Markus Solibieda, Managing Director, BASF Venture Capital, Dr. Ulrich Schriek, Senior Advisor QIAGEN, Dr. Helmut Schelling, Gründer Vector Informatik, Thomas Doppelberger, Leiter Fraunhofer Venture, Dr. Katrin Leonhardt, Direktorin der KfW und Leiterin des Geschäftsbereichs Mittelstandsbank in der KfW, Dr. Michael Brandkamp, Geschäftsführer High-Tech Gründerfonds sowie Dr. Alex v. Frankenberg, Geschäftsführer High-Tech Gründerfonds. (Bild: obs/High-Tech Gründerfonds (HTGF))

Der dritte Fonds der High-Tech Gründerfonds Management beginnt ab Herbst mit seiner Investitionstätigkeit. Dies gab die Gesellschaft jetzt bekannt. Beim sogenannten First-Closing, also der ersten Runde bei der Investoren Geld in dem Fonds einbringen konnten, wurden 245 Mio. Euro eingesammelt. Damit wurde ein Großteil des Zielvolumens von 300 Mio. Euro erreicht. Das Geld stammt neben öffentlichen Partnern wie dem Bundeswirtschaftsministerium und der KfW-Bank von 26 Unternehmen aus Industrie und Wirtschaft.Ab dem Herbst 2017 investiert der Fonds bis zu drei Mio. Euro pro Unternehmen, in Ausnahmefällen auch mehr. Insgesamt soll der High-Tech Gründerfonds III 40 Start-ups aus allen wichtigen Zukunftsbranchen fördern, darunter auch der Bereich Media Internet. Mit den ersten beiden Fonds wurden bislang 567 Mio. Euro in knapp 500 Beteiligungen investiert, darunter auch in Neonga und Northworks."Mit dem HTGF III können wir nicht nur mehr Mittel pro Unternehmen zur Verfügung stellen, sondern durch den deutlich vergrößerten Investorenkreis im Fonds erheblich mehr Mehrwert für unser Portfolio schaffen", erklärt Dr. Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des High-Tech Gründerfonds.

Quelle: GamesMarkt.de

