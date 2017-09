"Hellblade" ist Download-Bestseller

"Hellblade: Senua's Sacrifice" ist das jüngste Spiel des britischen Entwickler Ninja Theory. Mit " Heavenly Sword " und " Enslaved: Odyssey to the West " wurde das Team bekannt. 2013 setzte es für Capcom auch den Reboot der " Devil May Cry "-Marke um. Mit "Hellblade " veröffentlichten die Briten nun ein Spiel, das viel Kritikerlob bekam und auch beim Publikum Anklang findet. Kein Titel verkaufte sich im August im PlayStation Network besser. Der Titel konnte sich sogar mehr Einheiten absetzen als die Sony-Eigenmarke " Uncharted: The Lost Legacy ", die ebenfalls im August gestartet ist.Aktuell ist "Hellblade" nur für PC und PlayStation 4 erhältlich und wird bis dato auch nur rein digital vertrieben. Ninja Theory verlegt den Titel ohne Publisher in Eigenregie. Ein Partner für einen Handels-Distribution konnten oder wollten die Briten also offenbar nicht finden.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen