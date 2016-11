Hein wechselt zu Ravensburger

Marko Hein ist als Head of Digital zum baden-württembergischen Spielwarenhersteller Ravensburger gewechselt. Hein kommt von Lego, wo er als Senior Director Digital Solutions im dänischen Billund tätig war. Vor seinem Wechsel in die Spielwarenbranche war Hein zwei Jahrzehnte in verschiedenen Positionen bei Spieleentwicklern und Publishern tätig, unter anderem bei Koch Media, THQ International, die Deutsche Telekom und vor allem Nintendo of Europe.Seine Ernennung zum Head of Digital in Ravensburg passt in die zweigleisige Digitalsrategie von Ravensburger: Der Spielwarenhersteller nähert sich dem Thema Hybridgames strategisch sowohl von der Digitalseite mit dem Münchner Tochterunternehmen und Publisher Ravensburger Digital, als auch über die klassische Spielware aus Ravensburg. Vereinfacht gesagt geht es darum digitale Spiele um physische Komponenten zu erweiern und physisches Spielzeug um digitale Komponenten. Ziel beider Bemühungen sei es, so machte Ravensburger Digital zuletzt auf einer Konferenz des Münchner Kreises deutlich, am Ende Produkte zu haben, bei denen keine klare Trennung mehr existiert und sowohl die phyischen, als auch die digitalen Komponenten integrale Bestandteile des fertigen Produkts sind.

Quelle: GamesMarkt.de

