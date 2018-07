Headup mit Steam-Sale

Der deutsche Indie-Publisher Headup Games veranstaltet aktuell eine Rabatt-Aktion auf Steam. Unter dem Namen " Headup Midweek Madness " ist das gesamte Portfolio des Dürener Unternehmens aktuell auf der Downloadplattform reduziert. Über 60 Produkte werden mit teils großen Preisabschlägen angeboten. Stellenweise sind die PC-Spiele bis zu 90 Prozent günstiger als der reguläre Preis. Die Rabattaktion läuft noch bis Ende der Woche, endet also am Freitag, den am 13. Juli.Unter den Angeboten sind Titel wie "Subsiege" von Münchner Entwickler Icebird Studis, "Townsmen" von HandyGames aus Giebelstadt oder "The Inner World" von Studio Fizbin aus Ludwigsburg. Auch die Spiele der "Bridge Constructor"-Serie sind reduziert, so auch "Bridge Constructor Portal", das mit offizieller Lizenz von Valves "Portal"-Marke entstand.

Quelle: GamesMarkt.de

