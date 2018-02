Headup konkretisiert "Bridge Constructor Portal" für Konsolen

Es war ein großer Coup für den deutschen Independent-Publisher Headup Games : Anfang Dezember kündigte das Unternehmen das Marken-Crossover "Bridge Constructor Portal" an. Noch vor Weihnachten erschien das Spiel für PC und auf den Mobile-Plattformen iOS und Android. Schon damals war klar, Anfang 2018 soll es auch Konsolenversionen geben. Jetzt konkretisierte Headup seine Pläne. So erscheint "Bridge Constructor Portal" für Xbox One und Switch am 28. Februar. Die PlayStation-4-Version folgt dann einen Tag später am 1. März.

