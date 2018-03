Headup Games verschiebt "Hero Defense"

Großansicht "Hero Defense" wird von Happy Tuesday entwickelt und von Headup Games gepublisht "Hero Defense" wird von Happy Tuesday entwickelt und von Headup Games gepublisht

Headup Games hat für das zweite Quartal die Veröffentlichung von "Hero Defense" für PS4 und Xbox One angekündigt. Nähere Informationen zum neuen Releasezeitfenster des Tower-Defense-Spiels will der Independent Publisher demnächst bekannt geben.Entwickelt wird "Hero Defense" vom Berliner Studio Happy Tuesday. "Hero Defense: Haunted Island" ist bei den großen Handelsplattformen derzeit mit Release am 26. April gelistet.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen