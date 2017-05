Headup Games veröffentlicht Studentenprojekt

Der deutsche Publisher Headup Games veröffentlicht das Virtual-Reality-Game "Viking Rage" auf Steam. Der Tower-Defense-Titel, der über die HTC Vive gesteuert wird, wurde von dem Studententeam N-Gon Entertainment im Rahmen des Game-Studiengangs am SAE Institute in Köln entwickelt. "Viking Rage" wurde bereits auf der gamescom 2016 , den GermanDevDays und der Quo Vadis dem Publikum vorgestellt und fand mit Headup Games jetzt einen Publisher.Der Titel wird auch in Zukunft mit weiteren Inhalten gefüllt. Die Entwickler bieten dafür Workshops am SAE Institute an, in dem Interessenten eigene Waffen und Gegenstände für das Spiel programmieren und designen dürfen, die anschließend in das Spiel integriert werden können.

Quelle: GamesMarkt.de

