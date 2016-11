Headup Games spielt mit der PS4

Großansicht Auftakt zu einer "PS4 Produkt Offensive": "Bridge Constructor" von Headup Games Auftakt zu einer "PS4 Produkt Offensive": "Bridge Constructor" von Headup Games

Als Konsolenspiele-Publisher ist Headup Games eigentlich weniger bekannt. Mit einigen Ausnahmen, allen voran den "BlazBlue"-Spielen, ist der Dürener Independent Publisher vor allem im PC-Spielemarkt beheimatet. Doch das soll sich jetzt ändern. Headup Games hat für die kommenden Wochen und Monate eine Titeloffensive für die PlayStation 4 angekündigt. Den Auftakt macht das physikbasierte Puzzlespiel " Bridge Constructor ". Es erscheint am 13. Dezember für die Sony-Konsole und ist gleichzeitig das erste international vermarktete PS4-Spiel, das von Headup Games erscheint.Im kommenden Jahr sollen dann weitere Titel für PS4 folgen. Im Frühjahr soll erst "The Inner World" und dann der Nachfolger "The Inner World - Der Letzte Windmönch" für PS4 erscheinen. Zudem sind Umsetzungen unter anderem von "In Between" und "Solar Shifter Ex" geplant. Weitere Titel sollen folgen.

