Headup erneuert Online-Auftritt

Der Dürener Publisher Headup Games gewährt seiner Online-Seite eine Generalüberholung und präsentiert die Seite headupgames.com in neuem Gewand. Neben den News rund um das Unternehmen und dessen Produkte finden Interessenten auf der neuen Firmenwebseite jetzt auch detaillierte Informationen über aktuelle Spiele und zukünftige Titel. Dazu wurden die sozialen Medien von Headup, wie YouTube und Facebook fest in die Seitestruktur integriert. In Zukunft sollen noch weitere Kanäle und Streams von Mixer und Twitch dazu stoßen.

Quelle: GamesMarkt.de

