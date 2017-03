HandyGames setzt mit "HandyGames Erlebnis" ungewöhnliche Idee um

Großansicht Ein Besuch bei HandyGames gibt es ab sofort auch zu kaufen Ein Besuch bei HandyGames gibt es ab sofort auch zu kaufen

Ob neue Spieleplattformen , Software für Logistiker oder ein Chilli-Sauce HandyGames kultiviert gerne sein Image als Innovator und "bunter Vogel" in der deutschen Gamesbranche. Nun hat der fränkischen Mobile-Games-Anbieter erneut eine gleichsam ungewöhnliche wie vielversprechende Geschäftsidee umgesetzt. Auf seiner Homepage bietet das Unternehmen jetzt "HandyGames Erlebnisse" an.Im Portfolio sind drei unterschiedliche Erlebnisse: die "HandyGames Studio-Führung" für knapp 20 Euro bietet eine gut zweistündige Entdeckungstour durch die verschiedenen Stationen der Spieleentwicklung. Beim Erlebnis "Dein Tag in einer Spieleschmiede" erhalten Interessierte für knapp 100 Euro einen sechsstündigen, tiefen Einblick in den Produktionsprozess eines Games und können neueste Entwicklungen und Technologien selbst austesten. Beim umfangreichsten Paket, "Backstage in einer Spieleschmiede", können Interessierte für knapp 400 Euro an fünf Tagen für jeweils sechs Stunden bei HandyGames unter Betreuung erfahrener Branchenexperten ihren eigenen, lauffähigen Prototypen erstellen. Obendrein gibt es ein Meet & Greet mit den Gründern.Gegenüber GamesMarkt bestätigte HandyGames-CEO Christopher Kassulke , dass man mit den verschiedensten Erlebnis-Plattformen über eine Listung spricht. Passen würde eine Kategorie "Besuch beim Spieleentwickler" bei Jochen Schweizer, MyDays & Co. aber allemal. Schließlich bieten die Plattformen schon lange nicht mehr nur Fallschirmspringen oder Quad-Touren an, sondern auch Erlebnisse wie Weinseminare, Braukurse, Fotoshoots oder Film- & Schauspielerlebnisse.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen