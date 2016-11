HandyGames für weiteren Mittelstandspreis nominiert

Großansicht Christopher Kassulke, CEO HandyGames Christopher Kassulke, CEO HandyGames

Kann HandyGames 2016 nun doch einen Mittelstandspreis für sich verbuchen? Laut CEO Christopher Kassulke ist HandyGames für den 10. Bayerischen Mittelstandspreis nominiert. Dieser wird vom Europäischen Wirtschaftsforum ausgeschrieben und am 16. November 2016 im Senatssaal des Maximilianeums in München verliehen. Der Preis selbst wird in vier Kategorien verliehen: Handel, Handwerk, Dienstleistungen und produzierende Unternehmen. Die Jury, die laut den Organisatoren überwiegend aus bisherigen Preisträgern besteht, prüft die nominierten Unternehmen auf herausragende Leistungen in verschiedenen Bereichen wie Kundenorientierung und Innovation, aber auch Personalpolitik, Ressourceneinsparung, Internationalisierung sowie soziales und gesellschaftliches Engagement.Es ist in diesem Jahr bereits das zweiten Mal, dass das Unternehmen aus Giebelstadt für einen renomierten Mittelstandspreis nominiert ist. HandyGames war zu Beginn des Jahres auch unter den Nominierten aus Bayern für den bundesweiten "Großen Preis des deutschen Mittelstands" der Oscar-Patzelt-Stiftung, einem der begehrtesten Wirtschaftspreise Deutschlands. Damals war HandyGames eine von fast 5000 Firmen, die von Kommunen oder Institutionen für den Preis nominiert wurden. Wie rund 90 Prozent aller Nominierten schaffte es HandyGames damals nicht in die zweite Runde auf die sogenannte Juryliste.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen