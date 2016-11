Handelsverband rechnet mit Rekord-Weihnachtsgeschäft

Großansicht Blickt optimistisch aufs Weihnachtsgeschäft: HDE-Präsident Josef Sanktjohanser (Bild: Sven Pietschmann) Blickt optimistisch aufs Weihnachtsgeschäft: HDE-Präsident Josef Sanktjohanser (Bild: Sven Pietschmann)

Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet mit rekordverdächtigen 91 Mrd. Euro Umsatz im Weihnachtsgeschäft, was einem Wachstum von 3,9 Prozent gegenüber Vorjahr entsprechen würde. Wachstumstreiber bleibt der Onlinehandel, für den der HDE im November und Dezember ein Umsatzplus von zwölf Prozent gegenüber der Vorjahresperiode prognostiziert. "Selten war die Ausgangslage für das Weihnachtsgeschäft so günstig wie in diesem Jahr. Die Stimmung ist gut, der Arbeitsmarkt stabil", begründet HDE-Präsident Josef Sanktjohanser die optimistische Prognose. Insbesondere der Innenstadthandel und die E-Tailer gingen demnach mit hohen Erwartungen in die kommenden Wochen. Diese werden u. a. von einer aktuelle Umfrage gestützt, die vom ifes Institut der FOM Hochschule mit Unterstützung des HDE unter über 59.000 Verbrauchern durchgeführt wurde. Demnach haben fast 23 Prozent der Verbraucher in diesem Jahr mehr Geld für Weihnachtsgeschenke übrig als 2015.

Quelle: VideoMarkt

