Handel nimmt Switch-Bestellungen an

Mit der Bekanntgabe des Launchtermins und des Startpreises für die Switch von Nintendo öffnet der Handel auch das Pre-Order-Fenster. Alle großen Retailer nehmen auch hierzulande Vorbestellungen für die Konsole an. Konsumenten, die allerdings gehofft hatten, der offiziell kommunizierte US-Preis von 299 Dollar würde hierzulande in 299 Euro resultieren, werden enttäuscht.Auch wenn im US-Preis noch keine Mehrwertsteuer enthalten ist, liegt das Euro-Niveau inklusive Steuern doch ein Stück höher. Der Versandhändler Amazon verlangt 329,99 Euro. Auch bei MediaMarkt und Gamestop liegen 329 Euro an. Saturn verlangt aktuell sogar 349 Euro bei einer Vorstellung der Switch. Allerdings weisen alle Händler aktuell daraufhin, dass der Preis noch nicht final ist und sich noch Anpassungen ergeben können. Nintendo selber kommunizierte noch keine UVP in Euro.

Quelle: GamesMarkt.de

