Hamburg zieht im zehnten Jahr SXSW-Rekordbilanz

Großansicht Anziehungspunkt in Austin: die Reeperbahn Hamburgers (Bild: Ramona Kappmeyer) Anziehungspunkt in Austin: die Reeperbahn Hamburgers (Bild: Ramona Kappmeyer)

Vom 9. bis 13. März 2018 stellte Hamburg bei der SXSW Interactive im texanischen Austin mit 163 Teilnehmern die zweitgrößte deutsche Delegation. Inhaltich standen ein "Digital Media Women Day", Empfänge und Matchmaking Sessions im Mittelpunkt.Zur 32. Ausgabe der Kreativmesse SXSW gehörte zum zehnten Mal der Auftritt der Hansestadt Hamburg als Wirtschafts- und Kreativstandort. Für die internationale Digitalbranche war die Veranstaltungsreihe "Reeperbahn Hamburgers" gegenüber dem Austin Convention Center wieder ein Treffpunkt. Unterstützt wurden die Veranstaltungen durch die Next Conference, die Hamburger Sutor Bank sowie die Kommunikationsagentur fischerAppelt.Einer der Höhepunkte war die "Hamburg x Berlin Party", die von beiden Städten gemeinsam ausgerichtet wurde. Dazu gehörte ein Showcase, bei dem am 12. März im Club Barracuda im German Haus unter anderem die Formation Meute auftrat.Mit dem in London ansässigen Startup Sceenic schickte die private Initiative Hamburg Startups erneut einen Startups@Reeperbahn-Finalisten ins Rennen, das sich unter die Top 5 Startups in der Kategorie "Entertainment and Content" im SXSW Accelerator Pitch platzieren konnte.Auch das 2010 gegründete Netzwerk "Digital Media Women", das sich mit über 20.000 Community-Mitgliedern deutschlandweit an neun Standorten für mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Digitalwirtschaft einsetzt, zeigte Präsenz in Austin. Der "Digital Media Women Day" wurde von der Hansestadt unterstützt und fand in diesem Jahr zum zweiten Mal im Rahmen der "Reeperbahn Hamburgers" statt.

Quelle: MusikWoche

