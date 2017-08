Hamburg lädt zum ersten Pitch Battle

Gemeinsam mit dem Hamburger Indie-Treff organisiert das regionale Games-Netzwerk gamecity:Hamburg den erste Indie Pitch Battle für junge Entwickler die noch wenig Erfahrung mit großen Publishern und dem Pitchen von Spielen haben. Dabei treffen sich die Nachwuchsentwickler am 23. September in der Hansestadt und stellen ihre aktuellen Spiele-Pitches den zwei Brachenexperten Michael Hengst und Wolfgang Walk von den Grumpy Old Men vor und erhalten darauf Feedback und etwas Hilfe für zukünftige Pitches. Zusätzlich werden Ende des Tages zwei Gewinner aus den Teilnehmern ausgewählt, die im Anschluss am 24. September ein umfangreiches Innovationstraining erhalten. Interessenten können sich bis zum 17. September beim gamecity:Hamburg bewerben "Wir wollen den spannendsten Projekten und aussichtsreichsten Teams die Chance geben besser zu werden, um ein erfolgreiches Spiel zu entwickeln. Daher machen wir nicht an der Hamburger Stadtgrenze die Tuür zu, sondern werden allein nach qualitativen Kriterien die Teilnehmer auswählen", sagt Oliver Redelfs, Sprecher vom gamecity:Hamburg.

Quelle: GamesMarkt.de

