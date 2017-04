Hamburg Games Conference wächst

Großansicht Abschlusspanel der Hamburg Games Conference mit Peter Smits, Jochen Dominicus, Oliver Redelfs, Tino Hahn und Christian Rauda (v.l.) Abschlusspanel der Hamburg Games Conference mit Peter Smits, Jochen Dominicus, Oliver Redelfs, Tino Hahn und Christian Rauda (v.l.)

Das Konzept der Hamburg Games Conference findet weiter Anklang in der Industire. Zur diesjährigen Auflage am 4. April fanden sich rund 200 Teilnehmer der Games- und Medienbranche in der Bucerius Law School ein. Im Vorjahr 405695 tagten noch rund 150 Besucher auf dem interdisziplinären Kongress. In diesem Jahr widmete sich die Hamburg Games Conference der Fragestellung, Frage, wie das Geschichtenerzählen in der digitalen Welt funktioniert und wie es in der Innovationsbranche Games eingesetzt wird.Unter den Teilnehmern waren unter anderem Vertreter der Hamburger Kulturbehörde, Daedalic und der ESL. Auf dem Anschlusspanel diskutierten YouTuber Peter Smits (CEO bei PietSmiet), Jochen Dominicus (Gründer und Geschäftsführer, Der Sendeplaner), Tino Hahn (Head of Entertainment & Games, Ströer Interactive) und Oliver Redelfs (Red Elf Media) über das Storytelling in den Medien und mit Influencern.Moderator Dr. Christian Rauda, Partner der Medienrechtskanzlei Graef, resümierte: "Geschichten sprechen uns anders an als nackte Fakten: Sie überraschen und, berühren uns, machen Spaß und bleiben in Erinnerung. Sie sind daher ein mächtiges Werkzeug für die Spiele- und Medienbranche."

Quelle: GamesMarkt.de

