Hama lädt zur Hausmesse

Hama-Hausmesse 2016

Der Zubehörhersteller Hama lädt auch in diesem Jahr wieder zur Hausmesse. Vom 16. bis 18. Mai informiert das Unternehmen seine internationalen Handelspartner am Stammsitz in bayerischen Monheim über seine Produktneuheuten. Im letzten Jahr folgten rund 1000 Besucher der Einladung des Herstellers."Wir bringen's auf den Punkt" lautet das Motto der diesjährigen Händlertage. In den neu umgebauten Ausstellung- und Schulungsräumen werden im Mai unter anderem Produkte rund um Bluetooth-Audio, Drohnen und app-gesteuerte Balance-Scooter vorgestellt. Alle Produkte können vor Ort getestet werden.Händler können sich ab sofort direkt bei Hama zum Event anmelden.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen