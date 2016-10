Halloween-Streik bei Amazon

Großansicht Erneut sind Amazon-Mitarbeiter in den Streik getreten (Bild: Amazon) Erneut sind Amazon-Mitarbeiter in den Streik getreten (Bild: Amazon)

Unter der Überschrift "Monsterstreik bei Amazon" hat Verdi am 31. Oktober bekannt gegeben, dass erneut Mitarbeiter des Versandhändlers Amazon in den Streik getreten sind. Die Arbeitsniederlegungen fänden in Rheinberg und Werne (NRW), Graben (Bayern), Bad Hersfeld (Hessen) sowie Koblenz (Rheinland-Pfalz) statt. Aufgrund des bevorstehenden Feiertags am 1. November sei in den Versandzentren ein hohes Bestellvolumen aufgelaufen. Verdi geht daher davon aus, dass die Streiks eine "deutliche Wirkung zeigen".Amazon erklärte dagegen, dass trotz der Arbeitsniederlegungen alle Kunden pünktlich beliefert würden. In der Frühschicht hätten sich demnach weniger als 960 Mitarbeiter an den fünf Standorten beteiligt. Außerdem habe man an allen Standorten rückwirkend zum 1. September die Löhne erhöht.

Quelle: VideoMarkt

