Guinness-Rekord für "Pizza Connection 3"

Großansicht Stefan Marcinek (l.) nimmt die Guiness-Urkundge in Empfang. Stefan Marcinek (l.) nimmt die Guiness-Urkundge in Empfang.

Großansicht Die Vermessung der (Pizza-)Welt. Die Vermessung der (Pizza-)Welt.

Am 22. März erscheint " Pizza Connection 3 " von Assemble Entertainment für PC. Um für den Release der Wirtschaftssimulation zu trommeln, veranstaltete der Wiesbadener Publisher gestern einen erfolgreichen Weltrekordversuch: 111 Käsesorten auf einer Pizza. Unter den strengen Augen der Guinness-World-Record-Rekordrichterin wurde die Pizza gestern Abend in Berlin mit 50 geladenen Gästen hergestellt. Nach anschließender Prüfung steht fest: Assemble Entertainment ist beglaubigter Inhaber eines Weltrekords."Wir alle freuen uns sehr und sind überaus stolz auf diesen Erfolg! Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner pizza.de und dem Team des Restaurants Vadoli haben wir heute zur Feier der am 22. März bevorstehenden Veröffentlichung unserer ersten, großen Eigenentwicklung- der Wirtschaftssimulation Pizza Connection 3 - mit der Aufstellung eines offiziellen Guinness-Weltrekords Geschichte geschrieben", wird Assemble-Chef Stefan Marcinek zitiert.Entwickelt wurde "Pizza Connection 3" vom Team von Gentlymad , die seit Herbst 2017 zu Assemble Entertainment gehören . Die Wirtschaftssimualtion hat großen Bezug der deutschen Spielebranche: Der erste Teil wurde 1994 für Amiga und PC von Software 2000 veröffentlicht. Der norddeutsche Publisher, der 2002 Insolvenz gehen musste, veröffentlichte anschließend noch " Pizza Syndicate " " Pizza Connection 2 ". Assemble sicherte sich die Markenrechte und will nun mit einem neuen Teil an die große Historie der Serie anknüpfen.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen