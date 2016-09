Guillemot wird im Amt bestätigt

Großansicht Yves Guillemot bleibt Ubisoft-CEO. Yves Guillemot bleibt Ubisoft-CEO.

Die Hauptversammlung von Ubisoft am gestrigen Tag verlief aus Sicht der Guillemot-Familie sehr erfreulich. Yves Guillemot und sein Bruder Gérard wurden von den anwesenden Aktionären erneut in den Vorstand des Unternehmens gewählt. Mit 76,5 Prozent der Stimmen wurden die Firmengründer im Amt bestätigt. Zusätzlich wählten die Aktionäre mit Frédérique Dame und Florence Naviner zwei neue und unabhängige Verwaltungsräte in das Gremium, das auf der Versammlung auch auf zehn Mitglieder erweiterte wurde. Der neu aufgestellte Vorstand berief darauf Yves Guillemot einstimmig zum alten und neuen CEO von Ubisoft.Der im Vorfeld kolportierte Umsturzversuch von Vivendi blieb somit vorerst aus. Der französische Medienkonzern, der immer wieder mit einer Übernahme von Ubisoft in Verbindung gebracht wird, bekommt auch keinen Sitz im Vorstand des Unternehmens. Vivendi steht es freilich weiterhin offen, seine Aktienbeteiligung am Publisher weiter aufzustocken.

Quelle: GamesMarkt.de

