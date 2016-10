Guillemot: Nintendo Switch kann das Spielen revolutionieren

Großansicht Ubisoft CEO Yves Guillemot spricht sich für die Unterstützung von Nintendos neuer Hardware aus Ubisoft CEO Yves Guillemot spricht sich für die Unterstützung von Nintendos neuer Hardware aus

Yves Guillemot, CEO von Ubisoft, hat sich in einem ersten Statement positiv zur neuen Nintendo -Konsole Switch geäußert. "Mit den einzigartigen Kapazitäten und dem Design der Nintendo Switch könnte Nintendo die Art, wie wir Spiele spielen, revolutionieren. Die Nintendo Switch ist leicht zugänglich und nutzt außerdem die wachsenden Trends des Teilens eigener Erfahrungen sowie das Spielen an jedem beliebigen Ort zu jeder beliebigen Zeit", so der Ubisoft-Chef. "Ubisoft und Nintendo unterhalten eine langjährige Partnerschaft und wir entwickeln zurzeit einige Spiele für die Plattform, unter anderem ' Just Dance 2017 '. Wir freuen uns darauf, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen zu teilen."Der Hyprid aus Handheld und stationärer Konsole setzt bei seinem zukünftigen Line-up neben hauseigenen Marken wie "Zelda" oder "Mario" auch stark auf die Unterstützung von Third-Party-Hersteller wie Bethesda Electronic Arts oder Ubisoft

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen