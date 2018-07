Guerrilla Games' Jan-Bart van Beek auf der devcom

Jan-Bart van Beek tritt als Keynote-Speaker auf der devcom auf. Der Art Director der Guerrilla Games ist für die Art und Animationen des gesamten Studioportfolios verantwortlich. In seinem Vortrag wird er über die Entwicklungsgeschichte von " Horizon Zero Dawn " sprechen.Nach seinem Studium der Fine Arts in Den Haag startete der Niederländer seine Karriere als CGI Artist im Werbebereich, bevor er zu Guerrilla Games kam. Neben seiner Arbeit an "Horizon Zero Dawn" war er als Lead Artist auch maßgeblich an der Entwicklung von " Killzone " beteiligt.Mit van Beek wartet die Entwicklerkonferenz mit einem weiteren hochkarätigen Sprecher aus, neben den bereits angekündigten Creative Director des SIE Santa Monica Studio Cory Barlog und Saralyn Smith , Senior Director of Global Community Development & Publishing Operations bei Blizzard Entertainment.Weiterhin geben die Veranstalter der devcom bekannt, dass "Fable"-Entwickler Peter Molyneux aus privaten Gründen doch nicht an der Konferenz teilnehmen kann.Eine Übersicht über alle Sprecher findet sich auf der offiziellen Website der devcom.

Quelle: GamesMarkt.de

