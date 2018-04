Grüne laden zum Lootbox-Gespräch

Im Rahmen der Gamesweek in Berlin lädt die Partei Bündnis 90/Die Grünen am 27. April zur Podiumsdiskussion über Games. Den Auftakt der Veranstaltung im Abgeordnetenhaus der Fraktion bildet hier ein Gespräch über Lootboxen: "Fette Beute mit Lootboxen? - Monetarisierung von Videospielen zwischen Gewinnmaximierung und Verbraucherschutz" lautet der Name der Diskussionsrunde, die zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr angesetzt ist.Ihr Teilnehme sagten bereits USK -Geschäftsführerin Elisabeth Secker game -Geschäftsführer Felix Falk und Petra Hegemann, Bereichsleiterin Recht & Beratung der Verbrauchzentrale Berlin, zu. Für den Gastgeber nimmt Anja Schillhaneck von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus teil.Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos, um vorherige Anmeldung wird aber gebeten.

Quelle: GamesMarkt.de

