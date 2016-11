Große Nachfrage nach NES Mini

Mit dem NES Mini traf Nintendo augenscheinlich voll ins Schwarze. Heute erscheint der "Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System", wie das Gerät offiziell heißt. Zum Launchtag ist das Gerät aber allerorts vollständig vergriffen. Nur Kunden, die bereits vor Monaten vorbestellten, können die kleine Konsole heute in Empfang nehmen. Die erste Charge der Retro-Hardware scheint komplett durchverkauft. Auch die großen Einzelhändler können die Nachfrage nicht bedienen. Mediamarkt vermeldet online "Leider ausverkauft", auch Amazon nimmt momentan keine Bestellungen mehr an.Die hohe Nachfrage lässt natürlich den Preis für Reseller in die Höhe schießen. Auf einschlägigen Marktplätzen von Amazon oder eBay wird NES Mini teilweise zu Mondpreisen gehandelt. Bis zu 160 Euro müssen Kunden dort zahlen. Die unverbindliche Preisempfehlung von Nintendo beträgt 59,99 Euro.Nintendo traf bisher keine Aussage darüber, wann sich die Liefersituation entspannen könnte. Von hoffe allerdings, noch vor Weihnachten weitere große Chargen an den Handel liefern zu können, heißt es aus Unternehmenskreisen.Der NES Mini ist eine Miniatur-Neuauflage des Nintendo Entertainment System, das 1986 in Deutschland erschien. Es ist die erste Heimkonsole des japanischen Unternehmens. In der Mini-Version sind 30 Spiele-Klassiker bereits vorinstalliert. Weitere Software wird für das Mini NES nicht verkauft, da die Hardware über keine Schnittstelle für Datenträger verfügt.

Quelle: GamesMarkt.de

