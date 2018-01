Große Koalition der Rechteinhaber nimmt Value Gap ins Visier

Großansicht Stellten bereits im September 2016 in Straßburg ihre Urheberrechtsrichtlinie vor: EU-Kommissar Andrus Ansip (rechts) und der inzwischen auf europäischer Ebene für Haushaltsfragen zuständige Günther Oettinger (links) (Bild: European Union/Jean-François Badias) Stellten bereits im September 2016 in Straßburg ihre Urheberrechtsrichtlinie vor: EU-Kommissar Andrus Ansip (rechts) und der inzwischen auf europäischer Ebene für Haushaltsfragen zuständige Günther Oettinger (links) (Bild: European Union/Jean-François Badias)

Passend zu anstehenden Beratungen der Europapolitiker in Sachen der bereits im September 2016 Urheberrechtsdirektive meldet sich eine große Koalition der Kultur- und Kreativwirtschaft zu Wort. Gleich 24 Organisationen der Musik-, der Film- und Medienbranche fordern in einem Offenen Brief, adressiert an die Bulgarische Präsidentschaft der Europäischen Kommission, faire Wettbewerbsbedingungen im digitalen Markt und eine Lösung der Value-Gap-Problematik.Beim Schulterschluss der Rechteinhaber mit an Bord sind aus dem Musikbereich IFPI und Impala als Vertreter der Labelbetreiber, die Musikverlegerverbände ICMP und IMPF, die CISAC als Dachorganisation der Verwertungsgesellschaften sowie auf Seiten der Kreativschaffenden GESAC und ECSA. Außerdem mit dabei sind der europäische Verband der Buch- und Zeitungsverleger, aber auch die ACT-Privatfernsehsender oder Eurocinema.Sie alle hätten sich zu einer Allianz zusammengefunden, um sich für die Lösung eines großen Problems einzusetzen, das die Zukunft des gesamten Kreativbereichs bedrohe, heißt es in dem Schreiben. Dabei gehe es um den als Value Gap bekannten Wertetransfer. Ins Visier nehmen die Rechteinhaber vor allem Onlinedienste für sogenannten User Uploaded Content (UUC), ohne dabei aber Plattformen wie YouTube, DailyMotion oder Vimeo direkt zu nennen.Gemeinsam fordert man eine Lizenzierungspflicht für Dienste in Europa und eine Klarstellung, dass Anbieter, die bei der Verbreitung von Inhalten über ihre Plattform eine aktive Rolle übernehmen, sich nicht auf Safe-Harbour-Haftungsausschlussklauseln berufen dürften.Den Offenen Brief hat unter anderem die IFPI auf ihren Onlineseiten veröffentlicht

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen