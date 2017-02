Gronkh übernimmt Sprecherrolle bei "The Inner World"

Großansicht Gronkh, der mit bürgerlichen Namen Erik Range heißt, übernimmt eine Sprecherrolle im neuen "The Inner World" Gronkh, der mit bürgerlichen Namen Erik Range heißt, übernimmt eine Sprecherrolle im neuen "The Inner World"

Headup Games hat für das neue Abenteurspiel "The Inner World: Der letzte Windmönch" Erik Range als Sprecher verflichtet. Range ist besser bekannt als Gronkh und ist ein bekennender Fan des Vorgängers. Wen Range spricht und wie umfangreich seine Rolle ist, ist nicht bekannt."The Inner World: Der letzte Windmönch" wird vom Berliner Studio Fizbin entwickelt und soll in diesem Sommer erscheinen. Unter anderem sind Versionen für PC, PlayStation 4 und Xbox One geplant.

Quelle: GamesMarkt.de

