Gronkh holt sich künftig Spieletipps von Onkel Jo

Erik Range, außerhalb der Gamesbranche besser bekannt unter seinem YouTube-Namen Gronkh, baut sein Team weiter aus. Jüngster Neuzugang ist Joachim Hesse. Er unterstützt Gronkh ab sofort bei Projekten neben dessen Let's Play-Videos und Livestreams als Chefredakteur. Hesse kommt von der Stroer-Medien-Gruppe , wo er zuletzt als Chefredakteur für "Spieletipps" verantwortlich zeichnete und unter dem Spitznamen "Onkel Jo" agierte. Vor seiner Zeit bei Stroer war Hesse viele Jahre für Computec Media tätig und gehörte unter anderem zu dem Kernteam der "PC Action"."Es ist an der Zeit, neue Wege zu gehen. Als Teil der Mannschaft von Gronkh bietet sich dafür die Möglichkeit. Denn für uns bedeuten Medien mehr als nur Arbeit. Computerspiele liebe ich, seit ich ein kleiner Junge war - diese Leidenschaft entdecke ich auch in den Augen und Worten meiner neuen Kollegen", so Joachim Hesse.Erik Range hat in den vergangenen Monaten immer wieder Neuzugänge in seinem Team vermeldet. Erst im Februar wechselte Michael "Kapuzenwurm" Dorrer als Producer von PewDiePie zu Gronkh. Und im Juli 2016 kam der ehemalige Bethesda-Manager Peter Langhofer als General Manager zu Range.

