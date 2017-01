Grande wird "Final Fantasy"-Charakter

Großansicht Grandes drittes Album "Dangerous Woman" (2016) Grandes drittes Album "Dangerous Woman" (2016)

Die US-Popsängerin und Schauspielerin Ariana Grande tritt als Testimonial für "Final Fantasy Brave Exvius" auf und bekommt obendrein ihren eigenen spielbaren Charakter im Mobile-Spiel. Die Künsterlin ist einer der neuen Figuren, die in einem kommenden Update in das Free-to-Play-Game integriert werden. Dabei ist Grande in ihrem ikonischen Hasenkostüm zu sehen, das sie für ihr Album-Cover von " Dangerous Woman " verwendete. "Final Fantasy Brave Exvius"ist für iOS- und Android-Plattformen erhältlich.Das ist nicht das erste Mal, dass Square Enix bekannte Gesichter für seine Spiele benutzt. Für das neue " Final Fantasy XV " holten sich die Koreaner den YouTuber Gronkh für einen Gastauftritt in ihr Spiel.

Quelle: GamesMarkt.de

