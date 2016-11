"Gran Turismo" auf der Essen Motor Show

Publisher Sony Interactive Entertainment schickt " Gran Turismo Sport " vom 26. November bis zum 4. Dezember auf die Essen Motor Show. Das Spiel präsentiert sich dort für alle Besucher auf dem Messestand des Fahrwerkherstellers Bilstein mit vier Racing Seats. Zu Gast am Stand sind auch die Rennfahrer des Teams Black Falcon, die Gewinner des 24-Stunden Rennens am Nürburgring. Die Besucher können sich in kleinen Wettbewerben mit den Fahrern der Black Falcons messen und tägliche Preise gewinnen."Bilstein steht für Innovation und High-Tech, ebenso wie PlayStation und 'Gran Turismo'", sagt Zoran Roso , Marketing Director bei Sony. "Wir freuen uns sehr bei diesem herausragenden Partner auf der Essener Motor Show vertreten zu sein und den Besuchern die neueste Version von 'Gran Turismo Sport' präsentieren zu können."

Quelle: GamesMarkt.de

