Gowland unterschreibt bei Headup

Ant Workshop und Headup unterschreiben ein Publishing-Abkommen. Der Dürener Publisher wird das neue Spiel des Edinburgher Studios verlegen, das für Switch, PS4, Xbox One und PC in Entwicklung ist. Der Titel soll auf der gamescom in Köln vorgestellt werden. Dort soll das Spiel ebenso wie auf der PAX West in Seattle (31. August - 1. September) für Besucher bereits anspielbar sein.Ant Workshop wurde im Januar 2015 von Tony Gowland gegründet. Der war zuvor lange Zeit für Rockstar Games in führenden Positionen tätig, wo er unter anderem an Titel wie " GTA: Chinatown Wars " und " Red Dead Redemption " arbeitete. Das erste Spiel von Ant Workshop, "Binaries", erschien 2016 für PC, Xbox One and PlayStation 4 und wurde für einen schottischen Bafta-Award nominiert.

