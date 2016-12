Gorillabox startet Kommerzialisierung der G-Loader-Lösung

Großansicht Neue User können dank G-Loader in unter 30 Sekunden im Spiel sein Neue User können dank G-Loader in unter 30 Sekunden im Spiel sein

Gerade im Free-to-play-Markt sind lange Download-Zeiten oft mit hohen Absprungraten gleichzusetzen. Um die Dauer zwischen dem Klick auf den Download bis zum Spielstart zu senken hat der 2014 gegründete Streaming-Dienstleister Gorillabox den G-Loader entwickelt. Es handelt sich um eine Kombination aus Streaming- und Download-Lösung, die in diesem Jahr auf der gamescom erstmals vorgestellt wurde. Sie erlaubt den Start eines Spiels binnen weniger als 30 Sekunden. Anders als bei herkömmlichen Download- oder Streaminglösungen ist der User nach Unternehmensangaben nicht auf bestimmte Bereiche des Spiels beschränkt während der Rest des Clients im Hintergrund heruntergeladen wird.Nun feiert der G-Loader seine Premiere bei einem kommerziellen Produkt. Ab sofort ist der G-Loader bei gamigos "Fiesta Online" im Einsatz. "Die hervorragenden Ergebnisse des ersten kommerziellen Projekts in Kooperation mit gamigo zeigen deutlich, dass Echtzeit-Cloud-Lösungen richtungsweisend für die künftige Vermarktung von digitalen Produkten ist. Mit dem G-Loader läuten wir die Zukunft der Spiele-Downloads ein", so Frederik Peter, CEO von Gorillabox. Bereits Anfang 2017 sollen zwei weitere Online-Spiele mit dem G-Loader ausgestattet sein.

Quelle: GamesMarkt.de

