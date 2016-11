Google wirbt mit Wooga als Testimonial

Großansicht Wooga-Manager Pal Tamas Feher als Android-Testimonial in der "Süddeutschen Zeitung" Wooga-Manager Pal Tamas Feher als Android-Testimonial in der "Süddeutschen Zeitung"

Es ist nicht neu, dass Google sein Betriebssystem Android mit Brand-Kampagnen unterstützt. Neu scheint hingegen, dass das Unternehmen nun auch auf Printanzeigen setzt und dabei auch auf Testimonials aus Deutschland vertraut. So zum Beispiel in der heutigen Ausgabe der "Süddeutschen Zeitung": "Dank Android können wir unsere Apps in kürzester Zeit veröffentlichen und Nutzer weltweit erreichen", wird Pal Tamas Feher, Head of Technical Operations des Berliner Entwicklers und Publishers Wooga, zitiert.Das Zitat und Fehers Bild sind in eine ganzseitige Anzeige eingebunden, die auf eine Subsite mit verschiedenen Android-Erfolgsgeschichten verweist. Sie ist wiederum Teil des "Android ist für alle da"/"Andorid is for everyone"-Bereichs, mit dem Google für Android wirbt. Auf der in Print angegebenen Subsite finden sich eine Vielzahl von "Android Developer Stories" in Videoform, unter anderem auch des chineaischen Spieleentwicklers Tap4Fun. Ein Video zu Wooga fehlt allerdings; zumindest noch.

Quelle: GamesMarkt.de

